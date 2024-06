LPI-G: Mopedfahrer schwer verletzt

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 20.06.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in Auma an der Landstraße 1087, Einmündung Zeulenrodaer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Moped. Die 63-jährige PKW Fahrerin missachtete dabei die Vorfahrt des 17-jährigen Mopedfahrers, so dass es zur Kollision kam. Der Mopedfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

