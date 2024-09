Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unbekannter entwendet Fahrrad im Regionalexpress

Bahnstrecke Halle (Saale) - Magdeburg (ots)

Am 6. März 2024 kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Diebstahl in einem Regionalexpress auf der Strecke von Halle (Saale) nach Magdeburg. Der bisher unbekannte Tatverdächtige betrat den RE 30 (16332) am Haltepunkt Calbe (Saale) Ost gegen 20:00 Uhr und setzte sich in das Fahrradabteil. Kurz vor 20:15 Uhr nahm er ein rotes, abgestelltes Klappfahrrad (Herkules) an sich und verließ den Zug anschließend am Haltepunkt Magdeburg-Südost in unbekannte Richtung. Durch den Fahrraddiebstahl entstand der Geschädigten ein Schaden von circa 600 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und entsprechendes Videomaterial gesichert. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Verdächtigen angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-59-2024.html

einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Der Gesuchte kann, wie folgt, beschrieben werden: Der Tatverdächtige ist circa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und von schlanker Gestalt. Er war mit einer rot-braunen Jacke, welche im Schulterbereich schwarz abgesetzt ist, und einer schwarzen Hose gekleidet. Er trug weiße Markenturnschuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

