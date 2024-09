Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Schienenfüße und Schienenbogen von Bahnbaustelle

Schönebeck (Elbe) (ots)

Am Dienstag, den 17. September 2024 gegen 14:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Baufirma auf der Bahnbaustelle am Bahnhof Schönebeck (Elbe) die Bundespolizeiinspektion Magdeburg einen vermutlichen Buntmetalldiebstahl. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Tatort. Dort konnte präzisiert werden, dass es sich bei dem Diebesgut um 130 Schienenfüße und 130 Schienenbügel, die für Wartungsarbeiten bereitgelegt waren, handelt. Die Schadenshöhe wird nach aktuellen Erkenntnissen auf rund 21.000 Euro beziffert. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und Nahbereich. Entsprechend hat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit von Sonntag, den 15. September 2024, gegen 12:00 Uhr bis Dienstag, den 17. September 2024, gegen 11:00 Uhr verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen (LKW oder Transporter) im Bereich der DB-Baustelle am Bahnhof Schönebeck (Elbe), wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

