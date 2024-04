Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Schwelm (ots)

Am frühen Freitagnachmittag (26.04.2024)wurde die Feuerwehr auf die Autobahn A1 alarmiert. In Fahrtrichtung Bremen war es kurz vor der Anschlussstelle Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem 4 Fahrzeuge beteiligt waren.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich gemeinsam mit dem Rettungsdienst um die Versorgung der Verletzten und Betroffenen. Insgesamt galt es vier leicht verletzte Personen zu versorgen, von denen drei in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Im Anschluss an den Transport der Verletzten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit siebzehn Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife sowie der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell