POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle und Unfallfluchten, Motorraddiebstahl, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Motorrad gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Dienstag 18:00 Uhr bis Mittwoch, 09:00 Uhr ein weißes Motorrad der Marke BMW mit dem amtlichen Saisonkennzeichen BK-M 196. Das Motorrad vom Typ "M 1000 RR" war in der Friedrich-Stroh-Straße abgestellt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr bis Mittwoch 11:00 Uhr einen Toyota. Dieser war in der Freiligrathstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Toyota wurde am linken vorderen Bereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Übung alarmiert Einsatzkräfte

Am Mittwochmorgen, gegen 09:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlange zur Grundschule in die Rainbrunnenstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage nur getestet werden sollte und eine Alarmierung der Rettungskräfte nicht vorgesehen war. Warum der Übungsalarm trotzdem an Polizei und Feuerwehr übermittelt wurde, ist noch unklar.

Schorndorf: Unfall mit Personenschaden

Am Mittwoch gegen 09:40 Uhr übersah ein 67-jähriger Ford-Fahrer eine 35-jährige Frau, die über den Fußgängerüberweg in der Feuerseestraße gehen wollte. Es kam zum Unfall. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Welzheim: Vorfahrtsunfall

Eine 40-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 07:50 Uhr die Lorcher Straße und wollte links in die Stuttgarter Straße einbiegen. Aufgrund von Sichteinschränkungen durch ein ihr entgegenkommendes, ebenfalls abbiegendes Fahrzeug, konnte die Toyota-Fahrerin den Gegenverkehr nicht mehr ausreichend erkennen. Als sie sich langsam mit ihrem Fahrzeug vorantastete, kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 32-jährigen Fahrers. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro

Weinstadt: Unbekannter Pkw beschädigt Schutzplanke

Am Montagmittag um 12 Uhr kam auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart vor der Ausfahrt Weinstadt-Beutelsbach ein bislang unbekannter Pkw von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. An dieser entstand schließlich ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Sattelzug durch Pkw beschädigt

Die Polizei sucht nach einem Unfallverursacher, welcher am Mittwoch gegen 9 Uhr beim Rangieren mit einem ordnungsgemäß abgestellten Sattelzug des Herstellers Daimler Benz kollidierte. Dieser war zum Zeitpunkt der Kollision in der Winnender Straße an einer öffentlichen Tankstelle geparkt. Beim Verursacher soll es sich um einen grauen Pkw des Herstellers Daimler mit Waiblinger Kennzeichen, handeln. Beim Fahrer soll es sich um einen etwa 70-jährigen Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Winnenden: Fußgänger vs. Pkw

Auf einem Fußgängerüberweg in der Karl-Krämer-Straße kam es am Mittwochmorgen gegen 8:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 24-jährigen Fußgänger und einem 62-jährigen VW-Fahrer. Das Fahrzeug fuhr die Straße abwärts, als auf der Höhe des Fußgängerüberwegs der 24-Jährige von der Kornbeckstraße, diesen überquerte. Daraufhin kollidierte der Fußgänger mit dem linken vorderen Kotflügel des Pkws und erlitt leichte Verletzungen.

Winnenden: Einbruch in Neubau

In der Zeit von Dienstag 17:30 Uhr bis Mittwoch 06:50 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Neubau in der Schloßstraße ein. Zunächst wurde von den Eindringlingen ein Bauzaun überwunden und anschließend begaben sich diese in das Untergeschoss des Gebäudes. Dort öffneten sie gewaltsam einen verschlossenen Raum und entwendeten aus diesem mehrere Baumaschinen inklusive Akkus. Das Diebesgut sowie der Sachschaden an Türe und Zaun wird zusammen auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 an das Polizeirevier Winnenden zu wenden.

