Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Einbruch in Wohnung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Parkplatz verfehlt

Eine 62-jährige Mercedes-Lenkerin wollte am Mittwochmorgen gegen 7:50 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Heidenheimer Straße einparken. Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr sie über den Parkplatz hinaus und kam schließlich im Gebüsch an einem Baum zum Stehen. Hierbei verletzte sie sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 78-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 7:35 Uhr die Mutlanger Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Ein entgegenkommender 16-jähriger Motorradfahrer überholte im stockenden Verkehr, überschritt die Mittellinie allerdings nicht. Da der Fahrer des Pkws zu weit links fuhr, kollidierte er mit dem Motorradfahrer. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Aalen: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwoch gegen 2:00 Uhr über ein gekipptes Küchenfenster Zutritt in eine Wohnung in der Gartenstraße. Die Diebe entwendeten Lebensmittel aus dem Kühlschrank im Wert von ca. 30 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell