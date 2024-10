Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Fahrrad entwendet, Radmuttern gelöst

Aalen (ots)

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Eine 54-jährige Lenkerin eines Fiats fuhr am Mittwoch gegen 06:40 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 19-jährigen VW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund. 7.000 Euro entstand.

Bopfingen: Fahrraddiebstahl

In der Bachgasse, vor einem Fitness Studio, wurde am Mittwoch gegen 17:15 Uhr ein oranges Mountainbike der Marke "CHTEEA" abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Eine Stunde später gegen 18:15 Uhr konnte dann festgestellt werden, dass das Rad entwendet wurde. Das Mountainbike hatte einen Neuwert von ca. 1.800 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07362 96020 mit dem Polizeiposten Bopfingen in Verbindung zu setzen.

Täferrot/Utzstetten: Radmuttern gelöst

Unbekannte lösten zwischen Freitag, 18.10.2024, und Mittwoch, 23.10.2024, an einem VW, der in einem Carport im Brunnenweg abgestellt war, fünf Radmuttern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leinzell unter 07175 921968-0 zu melden.

Heubach: Fußgängerin touchiert

Ein 33-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 12:40 Uhr beim Rückwärtsfahren an der Kreuzung Poststraße/Bahnhofstraße eine 63-jährige Fußgängerin und touchierte sie. Die Frau kam zu Fall, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

