Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden; flüchtiger PKW-Führer gestellt.

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden des 06. August 2024 kam es auf der Straße Horkesgath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Das unfallverursachende Auto befuhr die Straße Horkesgath in Fahrtrichtung Krefeld. Aus ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Andreaskreuz. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Da eine erhebliche Verletzung der geflüchteten Person nicht unwahrscheinlich war, wurde zur Absuche des unwägbaren Geländes ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief zunächst negativ, jedoch konnte der Fahrer später von Einsatzkräften doch noch aufgefunden werden. Nach ambulanter Behandlung seiner zum Glück nur leichten Verletzungen wurde dem stark alkoholisierten Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (148)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell