POL-HI: Einbruchdiebstahl in Geräteschuppen in Ohlenrode

Hildesheim (ots)

Freden OT Ohlenrode (msc) - In der Zeit vom 04.05.2024 12:00 Uhr bis zum 08.05.2024 17:30 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Geräteschuppen am Sportgelände (Mühlenweg) in Ohlenrode verschafft. Dabei wurden zwei Strohscheiben entwendet, die durch den örtlichen Verein zum Bogenschießen benutzt wurden. Dabei ist ein Schaden von ca. 380EUR entstanden. Auf Grund der Größe und des Gewichts der Strohscheiben ist davon auszugehen, dass die Täter zum Transport ein größeres Kraftfahrzeug, wie zum Beispiel einen Sprinter nutzten. Die Polizei Alfeld bittet daher Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder Personen, die auffällige Kraftfahrzeuge im Tatzeitraum in Ohlenrode wahrgenommen haben, sich unter 05181/80730 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

