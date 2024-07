Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Erneute Verkehrskontrollen im Krefelder Stadtgebiet - Eine Festnahme und mehrere Strafanzeigen

Krefeld

Auch am Freitag (26. Juli 2024) setzte die Polizei Krefeld in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Duisburg die Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet fort. Neben 13 Handy- und 6 Gurtverstößen, stach eine Fahrzeugkontrolle besonders hervor. Ein 56-Jähriger wurde in seinem Pkw, der mit Abzeichen der Feldjäger und großen CB-Funk-Antennen verziert war, vor dem Hauptbahnhof angehalten. Der Frechener, der kein Angehöriger der Bundeswehr ist, führte unter anderem ein Blaulicht mit und hatte an seinen Schlüsselbund eine Metallplakette mit der Aufschrift "Militärpolizei" angebracht. Außerdem hatte er weitere technische Veränderungen an seinem Auto vorgenommen und Gasflaschen ungesichert transportiert. Zu allem Überfluss konnte er den Beamten auch keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Auf den Beschuldigten kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren zu. Unter anderem wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, Amtsanmaßung, Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen 9:20 Uhr hielten die Beamten den Fahrer eines E-Scooters auf der Uerdinger Straße an. Die anschließende Kontrolle ergab nicht nur, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern dass der E-Scooter als gestohlen einlag. Nahezu identisch gestaltete sich die Kontrolle eines 20-Jährigen gegen 11:15 Uhr auf der Oelschlägerstraße. Auch er fuhr unter Drogen stehend einen gestohlenen E-Scooter. Zudem wird er verdächtigt sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten.

