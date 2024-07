Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw rammt Streifenwagen und verletzt drei Polizisten - Tatverdächtiger flüchtig

Am Dienstag (30. Juli 2024) rammte ein Fahrzeug um kurz nach Mitternacht einen Streifenwagen und verletzte drei Polizeibeamte. Kurz zuvor beabsichtigte das Streifenteam den Pkw in Höhe des Moritzplatzes zu kontrollieren. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, flüchtete der Fahrzeugführer mit dem Pkw. Auf der Westparkstraße konnten die Beamten das mittig auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeug ausfindig machen. Als sie hinter dem Auto hielten, setzte der Fahrer zurück, rammte den Streifenwagen und setzte seine Flucht fort.

Durch den Aufprall wurden die Airbags des Streifenwagens ausgelöst. Alle drei Polizisten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen, waren jedoch nicht mehr dienstfähig. Zur Fahndung wurde unter anderem ein Hubschrauber eingesetzt. Daraufhin konnte der Pkw auf der Von-Steuben-Straße gefunden werden. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Das falsche Kennzeichen sowie das Auto wurden als gestohlen gemeldet und wurden sichergestellt. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

