Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 26.09.2023, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich in der Kleinottweilerstraße in Bexbach, in Höhe Anwesen 28, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurden an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel von einem vorbeifahrenden weißen Transporter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

