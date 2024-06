Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eußerthal - Aufmerksame Zeugen klären Verkehrsunfallflucht

Eußerthal (ots)

Am 24.06.2024 konnten aufmerksame Zeugen gegen 11:55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht beobachten, welche sich in Eußerthal in der Hauptstraße ereignetet. Hierbei wurde durch einen Transporter mit Heidelberger Kennzeichen ein Treppengeländer eines Privatanwesens beschädigt. Am Treppengeländer entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtenden Transporters wurde dem Geschädigten mitgeteilt, welcher wiederum die Polizei verständigte. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

