POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. Februar 2024:

Peine (ots) - Diebstahl Am 23.02.24 um 11:45 Uhr wurde in einem Supermarkt in Edemissen, Peiner Straße, ein 69jährige von einer weiblichen Person angesprochen und abgelenkt. Aus der Handtasche der Frau wurde die Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 100 Euro. Kurz nach dem Diebstahl wurde mit der entwendeten ec-Karte Geld abgehoben. Einbruch in Büroräume ...

