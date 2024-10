Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Alkoholfahrt, Unfälle, Fahrraddiebstähle, Raubdelikt, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Führerschein beschlagnahmt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:40 Uhr wurde ein 31-jähriger Fiat-Fahrer in der Heinrich-Hertz-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim durchgeführten Alkoholtest wies der 31-jährige Autofahrer einen Alkoholgehalt von über 1 Promille auf. Er musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Backnang: Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 06:00 Uhr fuhr in der Haller Straße ein 37-jähriger Mann mit seinem Ford Transit aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW Golf eines 64-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Burgstetten: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Erbstetten. Der Skoda eines 28-Jährigen befuhr die Alte Backnanger Straße (K1897) von Backnang kommend. Aus ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 46-jähriger Renault-Fahrer versuchte in Richtung Straßengraben auszuweichen. Trotzdem kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In der Folge konnte ein 22-jähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Renault auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Fahrer von Skoda und Renault begaben sich trotzdem vorsorglich in die Klinik. Die Straße war zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung bis etwa 09:00 gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 15.000 Euro.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 21:50 Uhr ein Herrenrad der Marke "Rixe". Das schwarze Fahrrad vom Typ "Montpellier" war an einem Fahrradständer in der Pestalozzistraße mittels Schloss gesichert und hatte einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise zum unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Rommelshausen: Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Ghost" entwendet haben. Das blaue Mountainbike war in der Schafstraße im Bereich der Schule abgestellt und mittels Schloß gesichert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: Geschlagen und Tasche entwendet

In der Grabenstraße wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr, in der Nähe der Schule, ein 16-Jähriger von anderen Jugendlichen geschlagen und diesem dann eine Tasche entwendet. Recht schnell konnte im Rahmen der Fahndung zwei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festgestellt und auf das Polizeirevier verbracht werden. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen und die Polizei bittet insbesondere Zeugen, die die Tat beobachtet haben um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07181 2040.

Rudersberg-Schlechtbach: Fett fängt Feuer

In einem Kipper setzte sich am Donnerstag gegen 12:20 Uhr auf Grund eines technischen Defekts das darin befindliche Fett in Brand. Der Deckel des in der Helibronner Straße abgestellten Anhängers wurde daraufhin geschlossen, wodurch die Flammen erloschen. Die Feuerwehr Rudersberg musste jedoch trotz dessen mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrücken, um den Kipper zu kühlen.

