Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: dreister PKW-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann dürfte am Sonntagabend (19.05.2024) nicht schlecht gestaunt haben, als er gegen 22.50 Uhr zu seinem PKW kam, der in der Dieselstraße in Gärtringen abgestellt war. In seinem Fahrzeug saß ein anderer Mann und gab sich frech als Besitzer des Autos aus. Der 24-Jährige zog den Unbekannten hierauf aus dem PKW heraus, woraus sich ein Gerangel zwischen den beiden Männern entwickelte. Hierbei ging eine Sonnenbrille des 24-Jährigen zu Bruch und sein Handy wurde beschädigt. Der unbekannte Täter, der zuvor in das Auto eingebrochen war, ergriff zunächst die Flucht. Der ebenfalls 24 Jahre alte Tatverdächtige konnte aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Er wird sich wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

