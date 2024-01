POL-NOM: Ruhebank in den Leinewiesen beschädigt.

Uslar (ots) - USLAR, (go), L 548 USLAR/RELLIEHAUSEN, Sonntag, der 14.01.2024, 22:25 Uhr. Ein 25 jähriger PKW Fahrer aus Hagen befuhr die L 548 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Relliehausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam er, aufgrund von glatter Fahrbahn, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Seitengraben zum Stehen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

