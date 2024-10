Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Audi A4; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.10.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, den 17.10.2024; 23:00 Uhr bis Freitag, den 18.10.2024; 06:30 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnacht, 23:00 Uhr und Freitagmorgen, 06:30 Uhr einen PKW in Schwalmstadt gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst zum Wohngrundstück des Anzeigenerstatters in der Straße "Auf der Leith" in Treysa. Auf bislang ungeklärte Art und Weise öffneten Sie das Fahrzeug und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A4 Avant. Am PKW war zuletzt das Kennzeichen "HR-OR 13" befestigt. Der Wert des PKW liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Tat werden von der Polizei in Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

