POL-HR: Diebstahl von Rüttelplatte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2024:

Malsfeld

Tatzeit: Freitag, den 11.10.24 um 10:00 Uhr bis Mittwoch, den 16.10.24 um 08:00 Uhr

In Malsfeld haben Diebe zwischen Freitag und Mittwoch eine Rüttelplatte, die zur Tatzeit in einem Rohbau abgestellt war, gestohlen. Die unbekannten Täter begaben sich unerlaubt auf das Grundstück in der Straße "Am Berg" in Malsfeld Mosheim und entnahmen anschießend die Rüttelplatte der Marke "Weber"; Typ "CR3" von der Baustelle.

Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

