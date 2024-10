Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2024:

Homberg

Tatzeit: Samstag, den 12.10.24, 12:00 Uhr bis Montag, den 14.10.24, 08:00 Uhr

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in der Konrad-Muth-Straße in Homberg in ein Gewerbeobjekt einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten gewaltsam eine Zugangstür sowie ein Zufahrtstor zu öffnen. Dies misslang und die Unbekannten entfernten sich ohne Beute vom Gewerbeobjekt in unbekannte Richtung.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell