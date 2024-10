Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Zeitungen aus Lager

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2024:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, den 11.10.24 um 21:10 Uhr bis Samstag, den 12.10.24 um 05:50 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte aus dem Außenbereich eines Supermarktes in der Wolfhager Straße in Fritzlar mehrere Zeitungen und Magazine gestohlen. Die unbekannten Täter näherten sich dem Außenlager und durchtrennten mit einem Werkzeug die Sicherung an der Zugangstür. Im Anschluss entnahmen sie div. Zeitungen und Magazine aus dem Lager.

Die entwendeten Printmedien belaufen sich auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

