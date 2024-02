POL-EL: Meppen - Mazda beschädigt

Meppen (ots) - Am Freitag zwischen 7:35 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Schülerparkplatz des Gymnasium Marianum in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein dort geparkter silberner Audi A3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, 05931-9490, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

