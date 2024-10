Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.10.2024:

Bad Zwesten

Tatzeit: Donnerstag, 10.10.2024, 21:20 Uhr

Auf Wertsachen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichwaldstraße in Bad Zwesten hatte es ein Dieb am Donnerstagabend abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte das Grundstück gegen 21:20 Uhr. Im Anschluss hebelte dieser ein Fenster im Erdgeschoss auf und stieg in die Wohnung der Geschädigten ein. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell