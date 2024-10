Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raubdelikt

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es an der Kleingartenanlage hinter dem Dinamare (Am Stadtbad, Dinslaken-Bruch) zu einem Raubdelikt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dinslaken befuhr nach Schulschluss mit seinem E-Scooter einen kleinen Stichweg hinter dem Parkplatz des Dinamare. An dem dortigen Feld sprangen zwei maskierte Personen hinter einem Baum hervor. Einer davon hielt ein Messer in der Hand. Der 16-Jährige legte den E-Scooter aus Angst ab und rannte weg.

Als er wenig später zurückkehrte bemerkte er, dass der E-Scooter weg war. Er begab sich danach mit seiner Mutter zur Polizeiwache Ost in Dinslaken an, um Strafanzeige zu erstatten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

- männlich, ca. 170cm, normale Statur, Gucci-Pullover, schwarze Jogginghose, maskiert mit schwarzer Skimaske, bewaffnet mit einem Messer

2. Täter:

- männlich, ca. 170cm, normale Statur, weiße Wolljacke, Jogginghose, maskiert mit Skimaske

Bei dem E-Scooter handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke Segway, mit dem aufgeklebten Versicherungskennzeichen "119 CCG".

Der Geschädigte blieb unverletzt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02064-622-0.

