Dinslaken (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 3.33 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes auf der Sterkrader Straße in Hiesfeld ein. Aus dem Ladenlokal entwendeten die maskierten Täter mehrere hochwertige Kameras. Nach Angaben von Zeugen verstauten sie das Diebesgut in mehrere große Reisetaschen und luden diese in den Kofferraum ...

mehr