Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Körperverletzung im Thüringen Park

Erfurt (ots)

Am 19.09.2024 gegen 15:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei ein. Hierbei wurde gemeldet, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unter Verwendung eines Messers sowie Pfeffersprays kam. Durch die Thüringer Polizei wurde mit allen verfügbaren Kräften der Einsatzort gesichert und die Fahndung nach den beteiligten Personen eingeleitet. Das Einkaufszentrum wurde zunächst durch das Centermanagement wegen des Einsatzes von Reizstoffen geräumt und durch die Polizei in der weiteren Folge als Tatort gesperrt. Die Sperrung sowie die Verkehrseinschränkungen im Umfeld werden noch bis zum Ladenschluss andauern. Durch die eingesetzten Beamten konnte im Rahmen der Fahndung bisher ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser hatte einen 27-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ebenso Pfefferspray eingesetzt, was zur Verletzung von mehreren Personen durch Atemreizungen und Augenrötungen führte. Alle verletzten Personen wurden unmittelbar ärztlich behandelt. Aktuell wird nach einem weiteren 23-jährigen Tatbeteiligten gefahndet. Die durch die Kriminalpolizei geführten Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und den konkreten Tatbeteiligungen dauern an. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Einschätzung der Thüringer Polizei handelt es sich nicht um ein Anschlagsszenario und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Thüringer Polizei wurde durch Einsatzbeamte der Bundespolizei unterstützt.

