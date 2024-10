Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Streitigkeiten

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall wegen Sekundenschlaf

Am Freitagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fiel während der Fahrt in einen Sekundenschlaf und kam dadurch in der Bühlstraße auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden LKW Daimler-Benz Atego eines 63-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sprinter-Fahrer kam ins Krankenhaus.

Remshalden-Geraldstetten: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Citroen die Untere Hauptstraße von Hebsack kommend. Sodann wollte sie nach links auf die Mittelquerspange in Richtung Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah die Citroen-Fahrerin den ihr entgegenkommenden Seat einer 31-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall. Sowohl beide Fahrzeuglenkerinnen, als auch ein weiterer Insasse des Seat wurden durch die Kollision leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Unfallermittlungen.

Waiblingen: Streit endet in Schlägerei

Am Freitag, kam es gegen 10:00 Uhr in der Straße Innerer Weidach aus unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern (35, 26). Im Verlauf der zunächst nur verbal geführten Auseinandersetzung schlug der 35-Jährige dem 26-Jährigen einen Teller auf den Kopf. Der 26-Jährige reagierte darauf mit mehreren Schlägen auf den 35-Jährigen. Beide Beteiligte machten keine Verletzungen geltend. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell