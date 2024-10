Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Freitagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 15:10 Uhr streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Gaildorfer Straße am Straßenrand geparkten Subaru. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer die Fußgängerzone in der Marktstraße. Der Radfahrer fuhr, aus noch ungeklärter Ursache, von hinten die 26-jährige Fußgängerin an. Die Fußgängerin kam daraufhin zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ob der fünf Monate alte Säugling, welchen sie in einer Trage vor sich am Körper trug ebenfalls verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Fellbach: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:28 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Waiblingen kurz vor dem Kappelbergtunnel. Der 23-jährige Daimlerfahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden 31-jährigen Skodafahrer auf. Durch die Kollision wurde der Skodafahrer leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 35.000 Euro.

Backnang: Einbruch in Gaststätte

In der Zeit zwischen Samstag, 01:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Gaststätte in den Etzwiesen ein und entwendeten mehrere Geldmappen mit etwas Münzgeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell