LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug

Eichsfeld (ots) - In der Nacht vom 02. zum 03. Oktober versuchte erfolglos ein unbekannter Mann in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage "An der Ohne II Leinefelde e.V." einzudringen. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Aktenzeichen: 0257186 Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

