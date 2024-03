Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Mehrfamilienhaus fordert vier leichtverletzte Personen

Celle (ots)

Hermannsburg - Zu einem Brand in der Museumstraße ist es am 12.03.2024 gegen 05:10 Uhr gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist das Feuer in einer Erdgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die 50-jährige Bewohnerin der Wohnung kann sich selbst vor das Gebäude in Sicherheit bringen. Durch die starke Rauchentwicklung wird der Hausflur derart stark verraucht, dass sich eine Familie aus dem ersten Stock nicht selbst befreien kann, sondern von der Feuerwehr gerettet werden muss. Sowohl die 40-jährige Mutter mit ihren 13 und 15 Jahre alten Kindern, als auch die 50-jährige Bewohnerin werden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandermittler der Polizei Celle haben die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache zu erforschen. Der entstandene Schaden wird auf 100000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell