Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tankstellenüberfall in Bergen - Zeugenaufruf

Celle (ots)

Bergen - Zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Celler Straße ist es am 11.03.2024 gegen 15:40 Uhr gekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass eine männliche Person sich in den Verkaufsraum begeben hat, während sich noch zwei Kundinnen und der Mitarbeiter dort aufhielten. Unter Vorhalt eines Messers forderte die Person die Herausgabe des Geldes in der Kasse. Es sind Banknoten im Wert eines höheren dreistelligen Betrages übergeben worden. Der bislang nicht bekannte Täter ist im Anschluss zunächst zu Fuß und dann mit einem Mountainbike vom Tatort geflohen. Eine Zeugin hat den Täter mit einem PKW, welchen sie angehalten hat, verfolgt und kurz darauf den Blickkontakt, im Bereich der Lukenstraße, verloren. Bei dem Überfall ist niemand verletzt worden. Der Täter wird als heranwachsend, etwa 170cm groß und von schlanker Figur beschrieben. Zur Tatzeit ist er gänzlich schwarz gekleidet und hat das Gesicht mit einer FFP2-Maske maskiert. Über den Kopf hat der Täter eine Kapuze gezogen und er hat Handschuhe getragen. Zum Mountainbike kann gesagt werden, dass es schwarz gewesen ist und die Gabel auffällig gelb sein soll. Wer Hinweise zu einer möglichen Täterschaft oder dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich entweder an die Polizei Celle unter 05141 277-0 oder an die Polizei Bergen unter 05051 6064-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell