POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Unfall verletzt, PM Nr. 1

Sandhausen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr wurde dem Polizeirevier Wiesloch ein "nackter" Mann gemeldet, welcher in der Schulstraße in Sandhausen am Straßenrand schlafen würde. Die Polizeibeamten des Polizeirevier Wiesloch konnten den lediglich mit einer Unterhose bekleideten 34-jährigen schnell feststellen und wecken. Auf seine spärliche Bekleidung ...

mehr