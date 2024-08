BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei deckt Schleusung in Fernreisezug auf

Weil am Rhein (ots) - Ein mit EU-Haftbefehl Gesuchter ist am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen worden. Ihm wird durch die ungarischen Behörden der illegale Handel mit Waffen vorgeworfen. Nun sitzt er in Auslieferungshaft. Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Lörrach kontrollierten den ukrainischen Staatsangehörigen am frühen Dienstagmorgen ...

