Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrszeichen angefahren Bad Hersfeld. Am Samstag (20.04.), gegen 10:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild in der Robert-Heil-Straße - im dortigen Wendehammer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede ...

