Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrszeichen angefahren - Ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrszeichen angefahren

Bad Hersfeld. Am Samstag (20.04.), gegen 10:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild in der Robert-Heil-Straße - im dortigen Wendehammer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Kirchheim. Am Sonntag (21.04.), gegen 0:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer aus Oberaula mit einem Krad die B454 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Oberaula. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich keine Kennzeichen an dem Zweirad befanden. Zudem war der Fahrer nicht im Besitzt einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell