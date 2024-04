Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen von Anhänger gestohlen - Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstähle - Fahrlässige Brandstiftung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen von Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochabend (17.04.) und Freitagmittag (19.04.) entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen BE-TR 2274 eines Anhängers der Marke Müller Mitteltal. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum im Grüner Weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Niederaula. Unbekannte warfen am Samstag (20.04.), zwischen 0 Uhr und 9 Uhr, eine Scheibe eines gewerblichen Gebäudes in der Straße "Wehrsteg" ein. Hierdurch entstanden rund 1.100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstähle

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen F-R 7342 sowie F-R 7637 von zwei weißen Opel Vivaro stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (16.04.) und Samstag (20.04.). Zur Tatzeit standen die Fahrzeuge auf einem Firmengelände in der Landecker Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrlässige Brandstiftung

Bebra. Am Samstagnachmittag (20.04.), gegen 16.50 Uhr, kam es zu einer kleinen Flammenbildung in einem Papierkorb des Rathauses. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entsorgte eine bislang unbekannte Person vermutlich entzündlichen Abfall in dem Behältnis. Sachschaden entstand hierdurch jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell