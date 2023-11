Uslar (ots) - USLAR, (go), NEUSTÄDTER PLATZ, Donnerstag, der 29.11.2023, 17:20 Uhr. Ein 50 jähriger PKW Fahrer aus Otterndorf befuhr die Straße Neustädter Platz in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Unfallstelle fuhr er einem 39 jährigen aus Hofgeismar auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

