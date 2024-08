BPOLI-WEIL: Mann soll Frau im Zug sexuell belästigt haben

Weil am Rhein (ots) - Weil er sich dem Strafantritt nicht stellte, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Beim Versuch mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen wurde er festgenommen und verbüßt eine sechsmonatige Haftstrafe. Am Montagnachmittag, dem 19. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Da er sich nicht ...

mehr