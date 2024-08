BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Weil am Rhein (ots) - Die Einreise eines sechsfach Gesuchten mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn endet in Haft. Obwohl er einen Haftbefehl bezahlen konnte, musste er wegen eines ihm vorgeworfenen Drogendeliktes in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige wurde am Samstagabend, dem 10. August 2024 durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer Tram am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen kontrolliert. Bei der ...

