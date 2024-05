Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Herdorf (ots)

Durch einen Anwohner der Straße Glockenfeld in Herdorf wird der Polizeiinspektion Betzdorf am 06.05.2024 mitgeteilt, dass er Beschädigungen an der Fahrerseite seines an der Wohnanschrift geparkten PKW festgestellt habe. Im Zuge der Anzeigenaufnahme ergab sich, dass die Fahrerseite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, geschehen sein muss dies in der Nacht zum 06.05.2024 bis ca. 09:00 Uhr morgens. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

