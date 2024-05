Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Geldbörsendiebstahl

Betzdorf (ots)

Am 06.05.2024 kam es gegen 07:15 Uhr zum versuchten Diebstahl einer Geldbörse in der Decizer Straße in Betzdorf. Eine Jugendliche beschrieb, dass sie die Straße entlang ging und hierbei ihre Geldbörse vor dem Körper hielt, als ein ihr entgegenkommender Mann versucht habe ihr die Geldbörse aus der Hand zu reißen. Die Jugendliche konnte sich in eine naheliegende Bäckerei flüchten und von dort die Polizei informieren, die unmittelbar Einsatzkräfte entsandte und eine Nahbereichsfahndung einleitete. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden, er wird durch die Jugendliche als hell- ggf. grau-haariger Mann mit schwarzer Oberbekleidung und Kapuze beschrieben. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem noch unbekannten Täter machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

