Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Betrüger nach drei Tagen Fahndung festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Wegen Betruges verurteilt und Geldstrafe nicht bezahlt. Beim Versuch mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen, geriet ein Gesuchter in die Grenzkontrolle und wurde festgenommen. Nun muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Am Mittwochvormittag, dem 7. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnhaften Mann, ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Vor einem Monat hatte ein Gericht den Mann wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt, die der 43-Jährige aber nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft am vergangenen Montag einen Haftbefehl erlassen. Da er die ausstehende Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, nahm ihn die Bundespolizei fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell