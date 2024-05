POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an SPD-Wahlplakaten; Täter auf frischer Tat gestellt.

Georgsdorf (ots) - Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 11:40 Uhr kam es in Höhe der Meisenstraße in Georgsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein auf dem Grünstreifen geparkter VW Passat auf ungeklärte Weise beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

