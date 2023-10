Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Barrien, Einbrecher flüchten - Twistringen, Kurioser Unfall an Tankstelle - Sulingen, Im Nebel Vorfahrt missachtet ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw Brand nach Verkehrsunfall

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.40 Uhr verunfallte ein Pkw an der Einmündung B51 / B 6 in Brinkum. Der bislang unbekannte Fahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Graben. Als Feuerwehr und Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, stand der Pkw in Vollbrand. Von einem Fahrer fehlte aber jede Spur. Auch eine Suche unter Zuhilfenahme einer Drohne der Feuerwehr verlief ohne Erfolg. Der Pkw war offensichtlich nicht durch den Verkehrsunfall in Brand geraten. Eine nähere Überprüfung, im Anschluss an die Löscharbeiten, ergab, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten und zuvor in Delmenhorst entwendet wurden. Auch die Herkunft des Pkw ist noch nicht vollends geklärt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Pkw ein paar Tage zuvor entwendet worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Räder abmontiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Varrel, Varreler Landstraße, von einem Mercedes alle vier Räder abmontiert und entwendet. Die Unbekannten stellten den Pkw auf Pflastersteine, lösten die Radbolzen und montierten die Räder ab. Die Radbolzen wurden am Tatort zurückgelassen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Barrien - Täter flüchten

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1:00 Uhr meldete der Inhaber einer Firma für Sanitär- und Heizungstechnik, dass gerade zwei männliche Personen Kupferrohre von seinem Grundstück stehlen und in einen bereit gestellten Anhänger verladen. Über das Gelände des Kindergartens Sünnenbarg hatten die Einbrecher Zaunelemente des angrenzenden Sanitärbetriebes abgeschraubt und sich somit Zutritt verschafft. Kurz bevor die sofort die ersten Polizeistreifen eintrafen, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Handwerkerhof. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung und dem Einsatz einer Drohne der Feuerwehr konnten die beiden, ca. 30 Jahre alten, Männer nicht gefunden werden. Im Rahmen der Fahndung konnte aber ein dunkelgrüner Renault Kangoo mit Celler Kennzeichen in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Das Auto wurde offensichtlich durch die beiden Einbrecher genutzt, da sich im Inneren diverses Einbruchswerkzeuge befanden. Wer Hinweise zum Pkw oder den Personen geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Twistringen - Kurioser Unfall an Tankstelle

An der Westfalen-Tankstelle in Twistringen ist es am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einem merkwürdigen Vorfall gekommen, bei dem zwar niemand verletzt, aber drei Autos beschädigt wurden. Ein 28-jähriger Mann, der sich an der Tankstelle aufhielt, stieg plötzlich in einen VW ein, der mit laufendem Motor vor dem Verkaufsraum stand. Er nahm den PKW unbefugt in Gebrauch, verließ damit das Gelände, wendete, befuhr wieder das Tankstellengelände und mit voller Wucht auf einen dort stehenden VW und einen Audi, die sich im Tankvorgang befanden, auf. Ein 34-jähriger Twistringer konnte im letzten Moment zur Seite springen. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden steht noch nicht abschließend fest. Auch die Ursache für das Verhalten, den Pkw einer Unbeteiligten in Gebrauch zu nehmen, des 28-Jährigen muss die Polizei noch ermitteln.

Diepholz - Diebstahl von zwei Fahrrädern

Gleich zwei Fahrräder haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Sonntag in St.Hülfe, Lange Wand, entwendet. Die verschlossen abgestellten Räder der Marken Bulls und Decathlon haben einen Wert von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Pkw Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in St.Hülfe, Wilhelm-Ripking-Straße, einen Pkw der Marke BMW entwendet. Der BMW aus der X Reihe war verschlossen am Wohnort abgestellt und hat einen Wert von ca. 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Beifahrerin schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Nissan nebst Anhänger und eine 67-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Chevrolet die Nienburger Straße in Richtung Stadtmitte. Um nach rechts abzubiegen, scherte der 48-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus. Die 67-Jährige fuhr daraufhin rechts am Nissan vorbei, touchierte diesen und kollidierte dann frontal mit einem Straßenbaum. Die 67-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Sulingen - Im Nebel Vorfahrt missachtet

Gegen 08.45 Uhr am heutigen Montagmorgen wurden zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Diepholzer Straße leicht verletzt. Ein 75-jähriger Borsteler wollte mit seinem Pkw aus Groß Lessen kommend auf die B 214 einbiegen. Er übersah dabei einen Pkw BMW, dessen Fahrer auf der B 214 unterwegs war. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden beide Fahrer zum Glück nur leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel, der dem Verursacher die Sicht behinderte. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell