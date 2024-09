Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Sinsheim: Einbruch in Einfamilienhaus.

Sinsheim (ots)

Am Freitag den 30.08.2024, gegen 17.20 Uhr drangen zwei Einbrecher in Sinsheim / Robert-Mayer-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die beiden bislang unbekannten männlichen Täter zerstörten die Glasscheibe eines Fensters und begaben sich hiernach in das Anwesen. Hier durchsuchten die Männer die Räumlichkeiten und entwendeten einen dreistelligen Bargelbetrag sowie Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Im Anschluss flüchteteten die beiden Täter vom Tatort. Die Eigentümer des Anwesens stelleten am Folgetag den Einbruch fest, nachdem sie Videos der im Anwesen angebrachten Überwachungskameras, per Smartphone sichteten.

Daraufhin verständigten die Geschädigten die Polizei.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621-174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell