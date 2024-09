Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw während der Fahrt in Brand geraten

Schönbrunn (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Subaru Fahrer die L 595 von Schönbrunn kommend in Richtung Haag. Während der Fahrt bemerkte der 19-Jährige, dass sein Pkw in Brand geraten war. In der weiteren Folge konnte er sein Fahrzeug von der Fahrbahn in einen Feldweg fahren, dort abstellen und sich selbständig in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn, die mit 20 Mann vor Ort war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Die genau Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defakt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell