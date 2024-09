POL-MA: Mannheim/Neckarau: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Renault Fahrer

Schönbrunn (ots) - Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Subaru Fahrer die L 595 von Schönbrunn kommend in Richtung Haag. Während der Fahrt bemerkte der 19-Jährige, dass sein Pkw in Brand geraten war. In der weiteren Folge konnte er sein Fahrzeug von der Fahrbahn in einen Feldweg fahren, ...

mehr