POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand und Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Verkehrsunfall zwischen Bus und Traktor Am Freitagnachmittag, gegen 16:55 Uhr befuhr ein 43-jähriger Linienbusfahrer die Alexandersreuter Straße in Richtung B290. Ein 22-Jähriger kam dem Bus mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Güllefass entgegen. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite streiften sich die beiden Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe ...

mehr