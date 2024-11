Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Böller gezündet; Einbruch in Wohnhaus; Durch Feuerwerkskörper verletzt

Reutlingen (ots)

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am späten Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Die 53-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Rad- und Fußweg entlang der Silberburgstraße unterwegs. Ersten Ermittlungen nach stieß sie auf der über die Bahngleise führenden Brücke mit einem dort abgestellten E-Scooter zusammen. Vermutlich war ihr die Sicht aufgrund einer beschlagenen Brille bei Regenwetter beeinträchtigt. Die Frau stürzte anschließend kopfüber zu Boden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Die Radfahrerin hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an ihrem Rad beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Betrunken mit dem Rad unterwegs

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Radfahrer, der am Montagabend bei einem Unfall leicht verletzt wurde. Der 35-Jährige befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Pedelec die Neuffener Straße. Dort prallte er gegen mehrere Mülltonnen und stürzte infolgedessen. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich hierbei nur oberflächliche Verletzungen zu. Zeugen kümmerten sich um den Mann und verständigten vorsichtshalber den Rettungsdienst und die Polizei. Die Polizeibeamten stellten bei dem Radfahrer Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Alkoholwert von deutlich über einem Promille. Der 35-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (gj)

Wernau (ES): Böller gezündet

Laute Böllerschläge haben am Montagabend in Wernau zum Einsatz der Polizei geführt. Bislang Unbekannte hatten gegen 19.45 Uhr im Bereich des Parkhauses am Stadtplatz Böller gezündet, woraufhin mehrere Zeugen die Einsatzkräfte alarmierten. Bei der sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte zwar im Umfeld des Parkhauses eine Gruppe Jugendlicher angetroffen und kontrolliert werden, die Verantwortlichen waren jedoch nicht mehr festzustellen. (gj)

Denkendorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ersten Erkenntnissen nach Modeschmuck haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Denkendorf erbeutet. Die Unbekannten drangen in der Zeit von Dienstag (05.11.2024) bis Montagnachmittag, 15 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes ein. Die Haustür hatte den Aufbruchsversuchen der Einbrechern standgehalten. Ob sie beim Durchwühlen der Räumlichkeiten weitere Wertgegenstände mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES) / Neuhausen (ES): Pkw nach Unfallfluchten beschlagnahmt

Der Pkw einer Frau, die im Verdacht steht, seit Sonntag mehrere Unfallfluchten in mutmaßlich betrunkenem Zustand begangen zu haben, ist am Montagnachmittag beschlagnahmt worden. Die 60-Jährige stieß am Montag mit ihrem Auto der Marke MG kurz vor 17 Uhr in der Plieninger Straße in Bernhausen mit dem Mercedes-Benz eines 38 Jahre alten Mannes zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie im Anschluss in Richtung Ortsmitte und im weiteren Verlauf Richtung Neuhausen weiter. Auf der Fahrt dorthin beschädigte sie ein weiteres Fahrzeug. In Neuhausen konnte sie kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden, nachdem der Mercedes-Lenker ihr hinterhergefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich die Fahrerin kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 3,5 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da sie bereits am Vortag (siehe hierzu Pressemitteilung vom 11.11.2024/12.16 Uhr) eine Unfallflucht in betrunkenem Zustand auf dem Gelände einer Neuhausener Tankstelle begangen hatte, wurde ihr bereits am Vortag der Führerschein abgenommen. Die 60-Jährige steht weiterhin im Verdacht am Montagvormittag auch in Denkendorf und Scharnhausen geparkte Fahrzeuge angefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts wurde ihr Pkw beschlagnahmt. (ms)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall

Zu dicht aufgefahren ist ein 23-Jähriger, der mit seinem Mercedes AMG am Montagvormittag in der Bahnhofstraße in Sielmingen einem VW Golf ins Heck gekracht ist. Zuvor soll es an der Einmündung Industriestraße und Bahnhofstraße zwischen dem Mercedes-Fahrer und der 30 Jahre alten VW-Fahrerin zu Unstimmigkeiten hinsichtlich der Vorfahrt gekommen sein. In der Folge fuhr der 23-Jährige so dicht mit seinem Mercedes auf den VW auf, dass er, als die Golf-Fahrerin ihre Geschwindigkeit reduzierte, nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und ihr mit großer Wucht ins Heck prallte. Verletzt wurde niemand. Der VW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nachfolgend abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Totalschaden nach Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der B27 ereignet hat. Ein 34-jähriger Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz C63 AMG in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Flughafen / Messe mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern kam. In der Folge kollidierte der Mercedes mit der rechten Leitplanke und blieb mittig auf der Fahrbahn stehen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (js)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der B27 ereignet hat. Der 35-jährige Fahrer eines Fiat Panda wechselte kurz nach Mitternacht von der BAB8 auf die Bundesstraße, als er auf dem Beschleunigungsstreifen der B27 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Sein Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung des durch den Unfall entstandenen Trümmerfelds und zur Reinigung der Fahrbahn mussten zwei Fahrstreifen der B27 in Richtung Tübingen kurzzeitig gesperrt werden. (js)

Mössingen (TÜ): Mutmaßlich betrunkener Busfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein mutmaßlich betrunkener Busfahrer hat am Montagnachmittag bei Mössingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 29-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem unbesetzten Linienbus, der sich auf Betriebsfahrt befand, auf der L 385 vom Kreisverkehr herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Heerweg Richtung Ortsmitte kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat 500 einer 55 Jahre alten Frau. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, so dass sie mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Bei dem Unfallverursacher stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Busfahrer musste nach der fälligen Blutentnahme seine Fahrerlaubnisse aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens zu Beeinträchtigungen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Jugendlicher durch Feuerwerksköper verletzt

Ein Jugendlicher ist am Montagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, in Ergenzingen durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der 14-Jährige den wohl bereits verwendeten Feuerwerkskörper in einem Gebüsch gefunden und hinter einer Sporthalle im Bereich Kornstraße / Lilienweg gezündet. Dabei sprühten wie bislang bekannt ist Funken in das Gesicht des 14-Jährigen. Der Jugendliche wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

