Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bekannten mit Messer angegriffen - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Zeugenaufruf) - Balingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht, am Samstagabend (09.11.2024) im Zuge einer Auseinandersetzung einen 39-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen zu haben, ist ein 45 Jahre alter Mann noch am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen des Kriminalkommissariats Balingen zufolge trafen die beiden Männer gegen 20 Uhr vor einem Imbiss in der Wilhelm-Kraut-Straße aufeinander, wobei der 45-Jährige gegenüber seinem Landsmann zunächst verbale Bedrohungen ausgesprochen haben soll. Im weiteren Verlauf soll er versucht haben, mit einem Küchenmesser auf den 39-Jährigen einzustechen. Dieser konnte jedoch ausweichen, den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen einer in der Nähe befindlichen Streifenwagenbesatzung, die durch eine noch unbekannte Zeugin alarmiert worden war, am Boden festhalten. Der Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Das von ihm mitgeführte Messer wurde beschlagnahmt. Der 39-Jährige war unverletzt geblieben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen handelt, am Sonntag (10.11.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bis zum rechtskräftigen Beweis der Schuld des 45-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. Insbesondere die noch unbekannte Zeugin, die die Streifenwagenbesatzung über die Auseinandersetzung informiert hatte, wird gebeten, sich zu melden.

